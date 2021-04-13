على وقع الانتهاكات المستمرة من قِبل فصائل مايسمى “الجيش الوطني” بحق الأهالي في عفرين.. اعتقال سيدتين في ناحية جنديرس

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: تواصل فصائل مايسمى “الجيش الوطني” الموالي لتركيا انتهاكاتها الصارخة بحق الأهالي المتواجدين في عفرين والنواحي التابعة لها، شمالي غرب حلب، حيث أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بقيام عناصر مسلحة تابعة للفصائل الموالية لتركيا باعتقال سيدتين، إحداهما مُسنة، بعد أن تم مداهمة منازلهم في ناحية جنديرس بريف مدينة عفرين، ولم تعرف أسباب ودوافع الاعتقال حتى اللحظة.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، بأن الانتهاكات الصارخة التي تمارسها فصائل “الجيش الوطني” تتواصل بحق الكُرد والسكان المتواجدين في مدينة عفرين والنواحي التابعة لها من شتى المحافظات السورية، وفي هذا السياق، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اعتقال عناصر من فصيل “فيلق الشام” لـ 3 مواطنين من أهالي منطقة الباسوطة بريف عفرين، خلال الأيام الفائتة، وجرى اقتيادهم إلى مقرات الفصيل في المنطقة، دون معلومات عن أسباب الاعتقال إلى الآن، كما جرى اعتقال شخص رابع معهم وأفرج عنه لاحقاً.