على وقع الانفلات الأمني في دير الزور.. إصابة طفل جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة البصيرة

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: سُمع دوي انفجار متوسط الشدة في مدينة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي مساء اليوم.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة من نوع “فان”، انفجرت وأسفرت عن إصابة طفل، بالإضافة لحدوث أضرار مادية في موقع الانفجار.

وعمد مسلحان يستقلان دراجة نارية في بداية الشهر الجاري، إلى إطلاق النار على شخص في قرية ابريهة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور، ما أدى لمقتله على الفور، على صعيد متصل انفجرت عبوة ناسفة بسيارة في بلدة الشعفة شرق دير الزور، ما أدى لأضرار مادية، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.