على وقع التفجيرات المتصاعدة في الريف الشمالي.. “القوى الموالية لأنقرة” تفجر عبوتين ناسفتين وتلقي القبض على 3 أشخاص في مدينة اعزاز

قامت “الشرطة” الموالية لتركيا صباح اليوم السبت، باعتقال 3 أشخاص أثناء محاولتهم الدخول إلى مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي وبحوزتهم عبوات ناسفة، على صعيد متصل عمدت “شعبة مخابرات اعزاز” بتفجير عبوتين ناسفتين عند مدخل مدينة اعزاز الخاضعة لسيطرة القصائل الموالية لأنقرة شمالي حلب، حيث تشهد المنطقة تصاعداً كبيراً بالفلتان الأمني عبر تفجيرات متوالية شهدتها مختلف مناطق النفوذ التركي بريف حلب خلال الأيام الفائتة.

وكان المرصد السوري رصد أمس الأول، العثور على جثة ملقاة بأحد شوارع مدينة إعزاز قرب السوق، عليها آثار طلق ناري بالرأس، وبجانبها ورقة كتب عليها “إلى كل من تسوله نفسه بالعبث بأمن المناطق المحررة والعبث بأرواح المدنيين الأبرياء بالتفجيرات والاغتيالات ونقل المعلومات إلى الإرهابيين من داعش وpkk وعصابات النظام المجرم.. هذا الإرهابي قام بعدة عمليات إرهابية وتفجيرات بالمناطق المحررة.. سرايا المجد”.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن الجثة تعود لأحد منفذي التفجيرات ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا، في ريف حلب الشمالي وتمت تصفيته في وقت سابق وإلقائه في شوارع إعزاز.

ووثّق المرصد السوري، في 31 يناير/كانون الثاني المنصرم، استشهاد 7 مدنيين بينهم طفلتين وسيدتين، جراء انفجار سيارة مفخخة انفجرت قرب المركز الثقافي بمدينة إعزاز شمالي.