على وقع الخسائر البشرية الفادحة لقوات النظام في البادية السورية.. سرب من الطائرات الروسية تقصف مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” في المنطقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تناوب عدة طائرات روسية منذُ ساعات الصباح الأولى من اليوم، على استهداف مواقع ونقاط انتشار خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في عموم البادية السورية، حيث نفذت الطائرات الروسية أكثر 20 ضربة جوية، في ظل الخسائر البشرية الفادحة التي تلقتها قوات النظام والمسلحين الموالين لها في البادية على يد تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية.

المرصد السوري أشار يوم أمس، بأن تنظيم “الدولة الإسلامية” نفذ مع ساعات الصباح الأولى من يوم الاثنين، كميناً جديداً استهدف رتل عسكري تابع لقوات النظام وميليشيا لواء القدس الفلسطيني الموالية لها وللروس، بالقرب من منطقة فيضة ابن موينع في بادية الميادين شرقي دير الزور، وذلك أثناء قيام الرتل بتمشيط المنطقة، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين تسببت بسقوط خسائر بشرية فادحة هي الأكبر منذ مطلع العام الجاري، وثاني أكبر حصيلة منذ عودة التنظيم إلى الواجهة السورية بعد كمين نهاية العام الذي قتل خلاله 39 من قوات النظام والمليشيات الموالية لها.

ووثق المرصد السوري مقتل 26 من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها ولواء القدس في الكمين الجديد، كما أصيب آخرين بجراح متفاوتة، بعضهم في حالات خطرة مما يرشح ارتفاع حصيلة القتلى، كما قتل 11 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن تعزيزات عسكرية ضخمة تابعة لقوات النظام والدفاع الوطني خرجت من الميادين نحو منطقة الاشتباكات صباح أمس الاثنين.