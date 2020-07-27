على وقع الفلتان الأمني المتصاعد.. مجهولون يحاولون اختطاف طفل بريف مدينة الرقة

أبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مجهولين يستقلون سيارة من نوع “ڨان” حاولوا اختطاف طفل يوم أمس، في قرية كبش الواقعة في الريف الشمالي الغربي لمدينة الرقة، حيث حاول المجهولون اختطاف الطفل إلا أن صوته تعالى سرعان ما جاءت والدته، دون أن يتمكنوا من اختطافه.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، العثور على طفل مقتولا في ظروف مجهولة ضمن أحد المنازل الواقعة، قرب إحدى الحدائق في حي “الفردوس” بمدينة الرقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الطفل فُقد يوم أمس من أمام منزله، ليتم العثور عليه اليوم مقتولا في ظروف مجهولة حتى اللحظة.