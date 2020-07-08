على وقع الفلتان الأمني ضمن محافظة درعا.. مجهولون يعتدون بالضرب على سيدة مسنة ويسلبون ممتلكاتها

محافظة درعا- المرصد السوري لححقوق الإنسان: اعتدى مجهولون على امرأة مسنة داخل منزلها في بلدة الشجرة بالضرب الشديد وسلبوا ممتلكاتها، ثم لاذوا بالفرار.

يذكر أن البلدة يتواجد فيها مقرات للفرقة الرابعة وقوات الغيث التابعة لها إضافة إلى الأفرع الأمنية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، عصابة حاولت اختطاف مواطنة كانت برفقة اثنين من أطفالها في درعا المحطة جنوب سورية، حيث تمكنت من الإفلات من العصابة بعد تعالي صراخها وتجمع عدد من المواطنين حولها، ولاذ الخاطفون بالفرار.

يذكر أن المنطقة تضم مراكز أفرع النظام الأمنية بالإضافة لتواجد عدد كبير من الحواجز العسكرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان في 5 يوليو المنصرم، اختطاف طفل في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا الشمالي الغربي، ولم يتم التواصل مع ذويه حتى اللحظة.