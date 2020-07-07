على وقع الفلتان الأمني ضمن محافظة درعا.. محاولة اختطاف مواطنة وطفليها في مدينة درعا

لايزال الانفلات يتسيد الموقف في عموم محافظة درعا جنوبي سورية.

وفي سياق ذلك، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن محاولة اختطاف مواطنة كانت برفقة اثنين من أطفالها وقعت في درعا المحطة جنوبي سورية، والتي تضم مراكز أفرع النظام الأمنية بالإضافة لتواجد عدد كبير من الحواجز العسكرية في المنطقة، حيث بائت عملية الاختطاف بالفشل بعد صراخ المواطنة وتجمع عدد من المواطنين حولها، إلا أن الخاطفين لاذوا بالفرار بسيارتهم.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان في 5 يوليو المنصرم، عملية اختطاف جديدة شهدتها محافظة درعا، حيث عمد مجهولون إلى اختطاف طفل في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا الشمالي الغربي، ولم يتم التواصل مع ذويه حتى اللحظة.