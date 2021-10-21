على وقع الفلتان الأمني ضمن مناطق النظام.. محاولة اغتيال شابين في محافظة القنيطرة في أثناء عودتهم من محافظة درعا

على وقع الفلتان الأمني ضمن مناطق النظام.. محاولة اغتيال شابين في محافظة القنيطرة في أثناء عودتهم من محافظة درعا

محافظة القنيطرة: أصيب شابان من أبناء قرية الرفيد بريف محافظة القنيطرة بجروح بليغة يوم أمس الأربعاء، جراء تعرضهم لإطلاق نار من قِبل مجهولان يستقلان دراجة نارية، وذلك أثناء عودتهم من مدينة نوى بمحافظة درعا، حيث جرى نقلهم إلى مشفى “ممدوح أباظة “بمدينة البعث لتلقي العلاج، دون معرفة أسباب ودوافع محاولة اغتيالهما.

يأتي ذلك في ظل الانفلات الأمني الذي تعانيه كافة المناطق السورية على اختلاف القوى المسيطرة عليها.

وفي الـ 17 من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى نجاة عضو في “مجلس محافظة القنيطرة”من محاولة اغتيال بعد قيام مجهولين بزرع عبوة ناسفة أسفل سيارته في بلدة القصيبة جنوبي القنيطرة، المتداخلة إداريًا مع ريف درعا الغربي، حيث انفجرت العبوة دون وقوع أضرار بشرية.