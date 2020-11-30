على وقع الفلتان الأمني ضمن مناطق تحرير الشام والفصائل.. انفجار في بلدة بريف إدلب الشمالي

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجاراً ضرب بلدة حربنوش الواقعة بريف إدلب الشمالي، ناجم عن إلقاء قنبلة صوتية من قبل مجهولين على صيدلية في البلدة، وذلك بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن مسلحين مجهولين أوقفوا سيارة تابعة لفيلق الشام الإسلامي المقرب من تركيا، في بلدة الفوعة قرب مدينة إدلب، واختطفوا “المحاسب”، وألقوه في منطقة جبل الزاوية تبعد نحو 40 كيلو متر عن موقع اختطافه متجاوزين عشرات الحواجز الأمنية.

ووفقاً لرواية عناصر فيلق الشام، فإن المسلحين “سرقوا” مبلغاً كبيراً من المال كان بِحوذة “المحاسب” المسؤول عن توزيع مخصصات المقرات العسكرية ورواتب عناصر فيلق الشام، قبل أن ينصرفوا إلى جهة مجهولة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، اليوم، مقتل مواطن في بلدة تلعادة الواقعة قرب الحدود مع لواء اسكندرون شمالي غربي إدلب، جراء استهدافه من قبل مسلحين مجهولين.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن المواطن الذي جرى اغتياله سبق وأن جرى اغتيال اثنين من أشقائه في وقت سابق بذات الطريقة، لأسباب مجهو