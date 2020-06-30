على وقع الفلتان الأمني ضمن مناطق “تحرير الشام”.. العثور على جثة مواطن مقتولا بعدة طعنات في محيط مدينة إدلب

على وقع الفلتان الأمني ضمن مناطق “تحرير الشام”.. العثور على جثة مواطن مقتولا بعدة طعنات في محيط مدينة إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، العثور على جثة مواطن مجهول الهوية في العقد الرابع من عمره على الطريق الواصل بين مدينة إدلب وبلدة كورين، وبعد الكشف عن الجثة تبين أن سبب الوفاة ناجم عن تعرض المواطن لعدد كبير من الطعنات، ما تسبب بنزيف دموي ووفاة المواطن.

ونشر المرصد السوري في 25 يونيو الجاري، تعرض مواطن يعمل في تصريف العملات في بلدة تفتناز، اليوم، لعملية سطو مسلح من قبل ملثمين مجهولين يستقلون سيارة، حيث تمكن الملثمون من سرقة حقيبته، قبل أن يلوذوا بالفرار.

يأتي ذلك في ظل الفلتان الأمني المتواصل ضمن مناطق نفوذ “هيئة تحرير الشام” في محافظة إدلب.

وأبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 21 حزيران/يونيو، أن مسلحين مجهولين اختطفوا رجلين يعملان في تجارة المواد الغذائية، وهما في طريقهما إلى مدينة سرمدا شمال إدلب، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الشخصين كانا بحوذتهما مبالغ مالية طائلة من الدولار الأميركي، دون معرفة مصيرهما حتى اللحظة.