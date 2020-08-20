على وقع الفلتان الأمني ضمن مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.. انفجار يستهدف سوق شمالي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: سُمع دوي انفجار متوسط الشدة في بلدة الغندورة الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، ضمن مناطق عملية “درع الفرات” بريف حلب الشمالي الشرقي، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت في سوق لبيع المواشي ضمن البلدة، واقتصرت الأضرار على الماديات فقط.

وكان المرصد السوري نشر في 15 أغسطس الجاري، أن دوي انفجار عنيف سمع في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها ضمن مناطق “درع الفرات” في ريف حلب الشمالي الشرقي.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الانفجار وقع بالقرب من مسجد الإحسان، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة تقل ضابط برتبة ملازم يعمل لصالح “الشرطة الحرة” الموالية لأنقرة، في مدينة الباب، ما تسبب بمقتله على الفور، وإصابة شخص آخر كان برفقته.