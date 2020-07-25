على وقع الفلتان الأمني ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. انفجار جديد يضرب مدينة الباب شمال شرق حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة صباح اليوم السبت، على طريق الراعي في مدينة الباب شمال شرق حلب، ما أسفر عن إصابة شخص، بالإضافة لأضرار مادية، يأتي ذلك في ظل الفوضى المصحوبة بالفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب.

ورصد المرصد السوري في 22 يوليو الجاري، ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية، جراء التفجير الذي ضرب منطقة قرب الحدود السورية – التركية شمال حلب قبل أيام، حيث ارتفع إلى 13 تعداد الذين قضوا واستشهدوا جراء انفجار سيارة مفخخة عند دوار قرية سجو الواقعة على مقربة من معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، وذلك بتاريخ الـ 19 من الشهر الجاري، وعدد الذين قضوا مازال مرشحاً للارتفاع لوجود نحو 65 جريح بعضهم في حالات خطرة.