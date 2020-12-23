على وقع الفلتان الأمني في المحافظة.. مقتل رجلين اثنين بعملية إطلاق نار في ريف السويداء الغربي

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل أخوين اثنين جراء استهداف سيارة كانا يستقلانها على طريق المزرعة – الدور بريف السويداء الغربي، بالأسلحة الرشاشة، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن هوية الفاعلين وظروف عملية القتل هذه، في ظل الفلتان الأمني المتواصل في المحافظة.

وكان المرصد السوري وثق في 16 الشهر الجاري، مقتل امرأة جراء إصابتها برصاص عشوائي على خلفية الاشتباك المسلح الذي شهدته مدينة السويداء، بين عناصر من مجموعة تابعة لفصيل محلي مسلح، وبين شخص آخر، أثناء مداهمة المجموعة لمنزل الشخص، حيث نشر المرصد السوري حينها أن توتراً كبيراً تشهده مدينة السويداء على خلفية، اشتباكات بين مقاتلين من “الفصائل المحلية وشخص آخر، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن التوتر بدأ صباح اليوم عند مهاجمة الشخص لقائد مجموعة من الفصائل المحلية واستهداف منزله بالرصاص، ليقوم عناصر الفصيل المحلي بمهاجمة منزل الشخص عصر اليوم وجرى تبادل إطلاق بالرصاص بين الطرفين، وسط أنباء عن مقتل امرأة كانت متواجدة داخل المنزل، وأضافت مصادر المرصد السوري، أن السبب الرئيسي للتوتر هو اتهام الفصيل للشخص بالسرقة.