على وقع الفلتان الأمني في عموم الأراضي السورية.. مسلح يقتل امرأة في مدينة عين العرب “كوباني”

أبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن جريمة قتل مروعة وقعت في مدينة عين العرب “كوباني” في ريف حلب، ووفقا لمعلومات المرصد السوري، فإن مسلح مجهول أقدم على قتل امرأة من خلال إطلاق النار عليها من سلاح رشاش في منزلها الواقع بمدينة عين العرب “كوباني” ، ما تسبب بمقتلها على الفور قبل أن يتمكن الجاني من الفرار دون معرفة أسباب قيامه بارتكاب الجريمة.

وكان المرصد السوري قد نشر في 26 يوليو/تموز المنصرم، أن عناصر مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، اعتقلوا قبل أيام، مجموعة أشخاص أحدهما مسؤولا في استخبارات “قسد” والآخر من جنسية إيرانية كان قد انخرط في صفوف “قسد” أثناء معارك عين العرب “كوباني” ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، والشخص الثالث مدني من محافظة الرقة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الأشخاص الثلاثة امتهنوا عمليات السطو المسلح وتهريب السيارات من مناطق نفوذ “قسد” إلى مناطق “درع الفرات”.

كما اتهم العناصر الثلاثة بارتكابهم جريمة قتل جرت منذ عام، بحق عنصرين من “قسد”، على طريق منبج -الرقة، وإلقائهما في بئر وحرق السيارة التي كانا يستقلانها، بعد سرقة مبلغ كبير يقدر بمليوني دولار أمريكي.