على وقع الفلتان الأمني في محافظة درعا.. مقتل متعاون مع قوات النظام متأثرًا بجراحه

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل شخص متعاون مع قوات النظام متأثرًا بجراحه التي أصيب بها اليوم، جراء استهدافه بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين، في بلدة ناحتة بريف درعا.

وكان المرصد السوري قد رصد، اليوم، محاولة اغتيال طالت أحد المتعاونين مع قوات النظام، في بلدة ناحتة بريف درعا، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 855 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 566، وهم: 158 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 251 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و110 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 24 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.