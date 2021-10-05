على وقع الفوضى والفلتان الأمني في الأراضي السورية.. العثور على جثة شاب مقتول داخل سيارته في مدينة السويداء

محافظة السويداء: يتواصل مسلسل الفلتان الأمني المصحوب بالفوضى في عموم الأراضي السورية، وفي سياق ذلك، عُثر على شاب مقتولا بواسطة طل ناري في رأسه داخل سيارته، مساء الأمس، على طريق قنوات ضمن مدينة السويداء في الجنوب السوري، حيث جرى نقل الشاب إلى المشفى الوطني في السويداء، دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة.

وفي 30 سبتمبر/أيلول المنصرم، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة أسفل سيارة في بلدة رساس بريف السويداء الجنوبي، وبحسب نشطاء المرصد السوري، فإن العبوة كانت مركونة بسيارة متزعم مجموعة مسلحة تابعة لأجهزة النظام الأمنية، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وفي الـ 28 من سبتمبر/أيلول المنصرم، عُثر على جثة عنصر في قوات النظام، مقتولاً داخل منزله في حي النهضة ضمن مدينة السويداء، بطلق ناري، ولاتزال هوية القتلة مجهولة إلى الآن، حيث ينحدر القتيل من قرية ولغا بريف السويداء الغربي، ويعمل كموظف سابقاً قبل أن يتم استدعائه إلى الخدمة الاحتياطية في “جيش النظام”.