على وقع الفوضى والفلتان الأمني.. مقتل مواطن برصاص مجهولين في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: قُتل مواطن برصاصة طائشة مجهولة المصدر أثناء قيادته لسيارته في بلدة البحرة بريف دير الزور الشرقي، يأتي ذلك على وقع الفوضى المصحوبة بالفلتان الأمني التي تعم الأراضي السورية على اختلاف القوى المسيطرة عليها.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 773 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 272 مدنياً، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في دير الزور والحسكة والرقة ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 497 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط مئات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.