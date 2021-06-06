على وقع حوادث الفلتان الأمني في ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها.. العثور على جثة عنصر من “الفرقة 20” مقتولًا في ناحية سلوك شمالي الرقة

على وقع حوادث الفلتان الأمني في ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها.. العثور على جثة عنصر من “الفرقة 20” مقتولًا في ناحية سلوك شمالي الرقة

يتواصل مسلسل الانفلات الأمني في عموم المناطق الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، وفي سياق ذلك، عُثر صباح اليوم على جثة عنصر ينتمي لـ “الفرقة 20” المنضوية ضمن مايسمى “الجيش الوطني” ، مخنوقًا وعليه آثار تعذيب داخل مقر الفصيل في قرية فويلان التابعة لناحية سلوك في الريف الشرقي لمحافظة الرقة.

وفي 26 أيار/مايو المنصرم، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى مقتل عنصر من فصيل “أسود السنة” الموالية لأنقرة وإصابة زوجته برصاص مسلحين مجهولين اقتحموا منزلهم في ناحية سلوك الواقعة شمالي الرقة ضمن مناطق “نبع السلام”.