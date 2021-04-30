عمدة “إيرفورت” الألمانية يعرض المساعدة على الشاب السوري ضحية الاعتداء العنصري

عرض عمدة مدينة إيرفورت الألمانية المساعدة على الشاب السوري الذي تعرض للاعتداء العنصري من قبل مواطن ألماني في القطار قبل أيام .

وأبدى أندرياس باوزوين رئيس بلدية مدينة تورينغن الألمانية رغبته بالتواصل مع الشاب السوري المراهق بعد الحادثة العنصرية، وقال: “إذا شعر بأنه قادر نفسيا و يرغب في ذلك، فسوف أزوره و أعرض عليه شخصيا مساعدتنا ودعمنا له بسبب ما حدث”.

و ألقت الشرطة الألمانية القبض على رجل ألماني يبلغ من العمر 39 عاما يشتبه في أنه على صلة بالهجوم العنصري الذي وقع على اللاجئ السوري شرقي مدينة “إرفورت”، ووصف رئيس وزراء ولاية “تورينغن” الاعتداء “بالمثير للاشمئزاز “.

وقال “بودو راميلو” رئيس وزراء الولاية أنه “تم القبض على الجاني، هذا شخص جبان، قوي وعدواني اعتدى على شخص أعزل”.

و أدانت المجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الهجوم العنصري “بأقوى العبارات الممكنة”.

وقالت المسؤولة عن مناهضة العنصرية باسم كتلة حزب اليسار في برلمان الولاية “كاتارينا كونيغ برويس”، إنها “شعرت بالذهول بسبب تزايد عدد العنصريين الذين يقومون بهجمات عنصرية في تورينغن، والتي هي أيضا نتيجة للجو العام الذي ينشره حزب البديل من أجل ألمانيا”.

المصدر: العربية سوريا