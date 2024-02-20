عمليات الخطف بدرعا سلعة يُتاجر بها ضعاف النفوس.. اختطاف شاب درعاوي بغية دفع 75 ألف دولار أمريكي

محافظة درعا: اختطفت مجموعة مسلحة، شاباً من قرية الجبيلية غربي درعا، حيث تم اختطافه شرقي مدينة نوى على طريق الشيخ مسكين، وتواصل أفراد العصابة مع ذويه وطلبوا فدية مالية قدرها 75 ألف دولار أمريكي، في حين لايزال مصيره مجهولا حتى اللحظة.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني في محافظة درعا.

وأشار المرصد السوري في 11 شباط الجاري، إلى أن عصابة مسلحة اختطفت طفلا 15عاما في منطقة اللجاة بالقرب من قرية جدل شمال شرقي درعا، أثناء ذهابه للعمل برفقة والده، وفرّوا به إلى جهة مجهولة.

وفي 28 كانون الثاني الفائت اختطفت عصابة شابين من أبناء مدينة الصنمين بريف درعا، حيث تواصل الخاطفون مع ذويهما مطالبين بفدية مالية قدرها 80 ألف دولار مقابل الإفراج عنهما.