عمليات تنفيذ الاتفاق الجديد في درعا تتواصل على قدم وساق برعاية روسية كاملة

محافظة درعا: يتواصل الهدوء الحذر في عموم محافظة درعا ولاسيما منطقة درعا البلد في المدينة التي تشهد تنفيذاً لبنود الاتفاق الجديد برعاية روسية تباعاً، حيث أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان باستمرار عمليات “التسوية الجديدة” للمطلوبين، ووصل عدد الذين جرى إجراء تسوية لهم حتى اللحظة 33 شخص من المسلحين المحليين بالإضافة لآخرين، وسط ترقب لتنفيذ بقية بنود الاتفاق بشكل تدريجي.

وأشار المرصد السوري قبل ساعات، إلى أنه من المرتقب أن يتم إجراء تسوية لأكثر من 31 شخص من المسلحين المحليين في درعا البلد برعاية وضمانة روسية، وذلك خلال الساعات القادمة، بالإضافة لتسليم هؤلاء لسلاحهم الفردي فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن أي عملية تهجير جديدة من المنطقة، يأتي ذلك بعد دخول الشرطة العسكرية التابعة للنظام برفقة القوات الروسية ووجهاء من درعا إلى درعا البلد صباح اليوم الأربعاء، وسط رفع العلم الروسي وإلى جانبه العلم السوري المعترف به دولياً.

المرصد السوري أفاد قبيل ظهر اليوم، ببدء دخول قوات عسكرية روسية إلى منطقة درعا البلد ضمن مدينة درعا، برفقة أشخاص من اللجنة الأمنية التابعة للنظام السورية وممثلين عن وجهاء وأعيان درعا وذلك في إطار تنفيذ بنود الاتفاق الجديد برعاية روسية، وأشار المرصد السوري صباح اليوم، إلى أن هدوءًا حذرًا يسود عموم محافظة درعا، في اليوم الأول للاتفاق الجديد برعاية روسية أو ما يعرف بخارطة الطريق الروسية، وسط ترقب للبدء بتنفيذ بنود الاتفاق تباعاً وهي إجراء تسويات جديدة للمطلوبين وتسليم السلاح وتهجير الرافضين للاتفاق ودخول الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد ورفع العلمين السوري والروسي ووضع نقاط مشتركة للأمن العسكري واللواء الثامن التابع للفيلق الخامس الموالي لروسيا، فيما يتزامن الهدوء الحذر مع تحليق لطيران استطلاع يرجح أنه روسي في أجواء درعا البلد.

وكان مصادر المرصد السوري قد أفادت أمس، بأن لقاءًا جرى بين وفد من اللجان المركزية في حوران واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري برعاية روسية، في اليوم الأخير من المدة الزمنية لخارطة الطريق الروسية التي حددت نهايتها في 31 آب، أي الثلاثاء، حيث تم الاتفاق مع اللجنة الأمنية والوفد الروسي على تنفيذ المطالب بدءًا من يوم غد الأربعاء، وتتضمن بنود الاتفاق الجديد على وقف إطلاق النار، وإجراء تسويات للمطلوبين وتسليم السلاح، وتهجير من لا يرغب بإجراء التسوية، ودخول الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد ورفع العلم الروسي والسوري، وضع ثلاث نقاط مشتركة بين الأمن العسكري واللواء الثامن التابع للفيلق الخامس.

كما كانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادت، أمس أيضاً، بأن وجهاء من مختلف مناطق درعا دخلوا على خط المفاوضات مع “اللجنة المركزية” في درعا البلد بطلب روسي، لإقناع عدد من المسلحين بتسليم سلاحهم الكامل وترحيلهم إلى الشمال السوري.