عملية أمنية مشتركة بين القوات الأميركية و”قسد” شرق دير الزور.. والقوات المداهمة تقتل مدني كان يشاهد عملية الإنزال

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الأميركية، عمدت إلى تنفيذ عملية إنزال جديدة شرق دير الزور، وهذه المرة في بلدة الشحيل، حيث استهدفت العملية الجديدة التي جرت خلال الساعات الفائتة منزلين اثنين لشخصين من عائلة واحدة يعملان في التجارة، وشاركت قوات المهام الخاصة التابعة لـ “قسد” بالعملية عبر محاصرتها للمنزلين وفرض طوق أمني في المنطقة قبل أن يتم اقتحام المنزلين وتفتيشهما بشكل دقيق، إلا أنه لم يتم العثور على الشخصين المطلوبين، فجرى اعتقال اثنين من أبنائهما.

وفي السياق ذاته علم المرصد السوري أن القوات المداهمة قتلت مواطن مدني، عقب إطلاق النار عليه أثناء تواجده على سطح منزله الواقع عند أطراف قرية الزر بالقرب من الشحيل، حيث كان الشاب يشاهد عملية الإنزال، فيما جرى اعتقال شقيقه بعد ذلك.