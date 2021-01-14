عملية اغتيال تستهدف أحد وجهاء عشيرة “البكير” بريف دير الزور الشمالي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية اغتيال جديدة في ريف دير الزور ضمن مناطق نفوذ قسد، طالت أحد وجهاء عشيرة البكير، حيث جرى إطلاق النار عليه من قبل مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية في منطقة العزبة شمال مدينة دير الزور، ما أدى لمقتله، يذكر أن الشيخ ينحدر من البصيرة شرقي دير الزور، على صعيد آخر أصيب أحد وجهاء عشيرة البوفريو برصاص مجهولين في قرية أبو النيتل بريف دير الزور الشمالي مساء أمس.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 648 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 230 مدنياً، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 414 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.