عملية اغتيال تشهدها منطقة خضعت لتسوية جديدة برعاية روسية في ريف درعا الغربي

محافظة درعا: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، عملية اغتيال جديدة في محافظة درعا، حيث قتل سائق مكرو باص جراء إطلاق النار عليه أثناء عمله من قبل مسلحين مجهولين في منطقة المزيريب بريف درعا الغربي، الأمر الذي أدى لمقتله على الفور، وكان المرصد السوري أشار قبل 3 أيام، إلى مقتل شابين وإصابة اثنين آخرين بجراح، من أبناء منطقة اللجاة في ريف درعا، بكمين نفذه عناصر قوات النظام، أثناء تواجدهم على الطريق الدولي دمشق- درعا، قرب أحد المواقع العسكرية.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1184 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 847، وهم: 250 مدنيًا بينهم 14 مواطنة، و24 طفل، إضافة إلى 387 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 150 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و27 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 33 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.