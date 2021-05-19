عملية اغتيال تطال “عضو المجلس التشريعي” في دير الزور على يد أذرع تنظيم “الدولة الإسلامية” شرق الفرات

محافظة دير الزور: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية اغتيال طالت “عضو المجلس التشريعي في دير الزور”، التابع للإدارة الذاتية، بعد إطلاق النار عليه من قبل مسلحين يرجح أنهم من تنظيم “الدولة الإسلامية” وذلك في قرية الجزرات الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الغربي، يذكر أن القتيل من قرية جديد بكارة شرقي دير الزور.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 749 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 261 مدنياً، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في دير الزور والحسكة والرقة ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 483 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط مئات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.