عملية اغتيال تطال قيادي من الجهاديين “القوقاز” بمحيط الفوعة شمال شرق إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عملية اغتيال جديدة ضمن مناطق نفوذ الفصائل وهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب، تمثلت بمقتل قيادي من المقاتلين “القوقاز” عقب إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في محيط بلدة الفوعة بريف إدلب الشمالي الشرقي، وذلك في إطار الفلتان الأمني المستمر في المنطقة هناك.

وكان المرصد السوري رصد قبل أيام، هجوم مسلح جديد تعرض له مقر تابع لـ “فيلق الشام” المقرب من تركيا في منطقة الصواغية بمحيط كفريا والفوعة، حيث بدء الهجوم باستهداف المجهولين مقر الفيلق بقذيفة آر بي جى، عقب ذلك تبادل إطلاق النار بين المسلحين المجهولين من طرف، وعناصر المقر من طرف آخر، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.