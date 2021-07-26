عملية اغتيال تطال متصالح مع قوات النظام يعمل لصالح الأفرع الأمنية في ريف درعا الغربي

محافظة درعا: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية اغتيال جديدة في محافظة درعا، طالت عنصر سابق في فصائل المعارضة ممن أجروا “مصالحات وتسويات” وذلك بعد إطلاق النار عليه من قِبل مسلحين مجهولين في مدينة نوى غربي درعا، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن الشخص الذي تعرض لعملية اغتيال يعمل مخبر لصالح الأفرع الأمنية بمحافظة درعا.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1159 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 804، وهم: 234 مدنيًا بينهم 14 مواطنة، و24 طفل، إضافة إلى 366 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 143 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و27 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 32 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.