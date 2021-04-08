عملية اغتيال جديدة تشهدها درعا راح ضحيتها “مدير الثانوية التجارية” في مدينة الشيخ مسكين 

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: مع استمرار مسلسل الاغتيالات و الاستهدافات اليومية في محافظة درعا في الجنوب السوري، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل مدير الثانوية التجارية في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا، بالإضافة إلى إصابة شقيقه الذي كان يعمل سابقًا كعضو تنفيذي في محافظة درعا، وذلك بعد استهدافهما من قِبل مسلحين مجهولين في مدينة الشيخ مسكين، حيث نقلا إلى مشفى مدينة ازرع وبعد وصولهما فارق الحياة مدير الثانوية التجارية والمدير السابق لمجمع ازرع التربوي في درعا.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 983 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 662، وهم: 184 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و18 طفل، إضافة إلى 307 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 120 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و24 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 27 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.