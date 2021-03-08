عملية اغتيال جديدة تطال عنصر في صفوف قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أقدم مسلحان يستقلان دراجة نارية يعتقد أنهما من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على إطلاق النار على باتجاه أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية، وذلك أثناء تواجده في سوق بلدة ذيبان بريف ديرالزور الشرقي، مما أدى لمقتله على الفور.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 703 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 247 مدنياً، من بينهم 18 طفل و 13 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 447 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.