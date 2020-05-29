عملية اغتيال جديدة تطال مقاتل سابق من “هيئة تحرير الشام” بريف درعا الغربي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال شخص في ريف درعا الغربي، عبر إطلاق النار عليه في منطقة جلين، حيث كان الشخص مقاتل سابق في صفوف “هيئة تحرير الشام”، وعمد إلى اعتزال القتال بعد إجراءه “تسوية ومصالحة” عقب سيطرة قوات النظام على درعا.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 481، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 316، وهم: 77 مدنيا بينهم 7 مواطنات و7 أطفال، إضافة إلى 164من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و52 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و17 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس.