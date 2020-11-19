عملية اغتيال جديدة ضمن مناطق نفوذ قسد راح ضحيتها “مختار” في قرية شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عمد مسلحون مجهولون يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، إلى اغتيال “مختار” لدى قوات سوريا الديمقراطية، عبر إطلاق النار عليه ضمن سوق المواشي في قرية جمّه بريف ديرالزور الشرقي، يذكر أن “الكومين” أي المختار ينحدر من قرية درنج شرقي دير الزور.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 595 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 208 مدنيا، من بينهم 15 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 383 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.