عملية اغتيال جديدة في محافظة درعا تطال مقاتل سابق لدى الفصائل

محافظة درعا: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في ريف درعا الشرقي، بعملية اغتيال جديدة شهدتها المنطقة خلال الساعات القليلة الفائتة، حيث استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص، مقاتل سابق لدى الفصائل في بلدة أم ولد، الأمر الذي أدى إلى مقتله على الفور، يذكر أن القتيل اعتزل القتال بعد التسويات والمصالحات ولم ينخرط ضمن أي جهة عسكرية.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1127 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 769، وهم: 221 مدنيًا بينهم 13 مواطنة، و22 طفل، إضافة إلى 354 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 136 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و27 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 31 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.