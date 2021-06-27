عملية اغتيال جديدة في مناطق قسد تطال عنصراً في “الأسايش” بريف دير الزور

محافظة دير الزور: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في ريف دير الزور الغربي، عملية اغتيال طالت أحد عناصر قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، من خلال إطلاق النار عليه من قبل مسلحين يرجح أنهم من تنظيم “الدولة الإسلامية”، وذلك في بلدة الحصان، ما أدى لمقتله على الفور.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 772 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 271 مدنياً، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في دير الزور والحسكة والرقة ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 497 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط مئات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.