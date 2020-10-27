عملية انزال جوي للتحالف الدولي وقوات “مكافحة الإرهاب” في ريف دير الزور الشرقي تسفر عن اعتقال 4 أشخاص

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن قوات التحالف الدولي نفذت فجر اليوم الثلاثاء، عملية إنزال جوي برفقة قوات “مكافحة الإرهاب” التابعة لقسد في قرية الصبحة بريف دير الزور الشرقي، حيث جرى اعتقال 4 أشخاص من بينهم مدرس عمل سابقاً ضمن تنظيم “الدولة الإسلامية” إبان سيطرته على مناطق ريف دير الزور الشرقي.

ورصد المرصد السوري في 28 سبتمبر/أيلول المنصرم، عملية إنزال جوي للتحالف الدولي وبمشاركة قوات سوريا الديمقراطية، في محيط قرية أم غربة ضمن بادية مركدة جنوبي الحسكة، حيث جرى اعتقال “أمير” ضمن تنظيم “الدولة الإسلامية”.