عملية تبادل أسرى بين جماعة “أنصار الإسلام” الجهادية وقوات النظام في ريف حلب الغربي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن فصيل “أنصار الإسلام” الجهادي أجرى عملية تبادل أسرى مع قوات النظام في منطقة ميزنار بالريف الغربي لمحافظة حلب، تم بموجبها إطلاق سراح عنصر جهادي مقابل عنصر من قوات النظام جرى أسره في معارك “جبل التركمان” بريف اللاذقية في وقت سابق.

وكان المرصد السوري قد نشر في 22 أيار/مايو المنصرم، أن عملية تبادل أسرى جديدة جرت بين تنظيم “حراس الدين” الجهادي من جانب، وقوات النظام من جانب آخر، وذلك في منطقة تفتناز شمال شرق إدلب.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن عملية التبادل جاءت بعد اتفاق جرى بين “حراس الدين” وقوات النظام، يقضي بـ”إطلاق سراح ثلاثة عناصر من قوات النظام جرى أسرهم بوقت سابق في معارك جبل التركمان شمال اللاذقية، مقابل إطلاق سراح زوجة أحد عناصر المجموعات الجهادية وسيدة أخرى بالإضافة إلى 3 من أطفال السيدتين.