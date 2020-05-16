عملية تبادل أسرى جديدة بين هيئة تحرير الشام وقوات النظام بريف حلب الغربي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد ظهر اليوم السبت، عملية تبادل أسرى جديدة بريف حلب الغربي، من المرتقب أن تجري بين هيئة تحرير الشام وقوات النظام، حيث ستفرج الأخيرة عن 4 مقاتلين (3 من تحرير الشام و1 من أحرار الشام) ممن كانت قد أسرتهم خلال معارك سابقة، وذلك مقابل إفراج تحرير الشام عن ضابط برتبة عقيد وعنصر آخر، وتتم عملية التبادل عند معبر دارة عزة غرب حلب.

فيما كان المرصد السوري رصد في الـ 21 من شهر فبراير الفائت، عملية تبادل بين قوات النظام وهيئة تحرير الشام بالقرب من بلدة عينجارة بريف حلب الغربي، حيث جرى تسليم قوات النظام جثة تعود لمقاتل من المسلحين الموالين لإيران، مقابل مقاتلين اثنين من الفصائل جرى أسرهما في أحد المعارك بريف حلب خلال الأيام الفائتة، ولم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة هو هوية المقاتلين فيما إذا كانا من هيئة تحرير الشام أو فيلق الشام المقرب من تركيا.