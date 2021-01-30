عملية قتل جديدة ضمن “دويلة” الهول راح ضحيتها “نازحة سورية”

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية قتل جديدة ضمن مخيم الهول أقصى جنوب شرق الحسكة، والذي يشهد فلتاناً أمنياً كبيراً، حيث عثرت قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، على جثة نازحة سورية مقتولة بـ3 طلقات نارية بالرأس، ضمن خيمتها في القطاع السادس من “دويلة” الهول، ويرجح أن القتلة من الخلايا التابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية”، وبذلك يرتفع إلى 14 تعداد الأشخاص الذين قتلوا في المخيم منذ مطلع العام الجاري، ورصد المرصد تفاصيل تلك العمليات بشكل مفصل، وهم: 9 من اللاجئين العراقيين بينهم طفل و3 نساء، و3 من حملة الجنسية السورية بينهم امرأة و”رئيس المجلس السوري” في المخيم، وعنصر من الآسايش، ومسلح من الخلايا المسؤولة عن عمليات القتل، قتل بعد تفجير قنبلة أثناء ملاحقته من قبل دورية تابعة للأسايش.

وأشار المرصد السوري في 23 الشهر الجاري، إلى أن الفوضى المصحوبة بفلتان أمني كبير تتواصل ضمن مخيم الهول، الذي تحول لـ “دويلة” تشهد عمليات قتل بطرق وأساليب مختلفة ينفذها خلايا تابعة لتنيظم “الدولة الإسلامية” مستهدفة كل من يخالفهم من النازحين واللاجئين المتواجدين هناك، والذين يعيشون أوضاع كارثية دون الاكتراث على الرغم من تسليط الضوء الكبير على هذه الأزمات ولا سيما من قبل المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، عثرت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” فجر السبت، على جثة لاجئ من الجنسية العراقية مقتول بطلق ناري من مسدس “كاتم للصوت” في القسم الثالث من مخيم “الهول” بريف الحسكة الشرقي.