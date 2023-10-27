عمل كمنسق مع قوات التحالف الدولي.. مقتل قيادي بارز في قوات سوريا الديمقراطية باستهداف جوي تركي في المالكية/ديريك

عمل كمنسق مع قوات التحالف الدولي.. مقتل قيادي بارز في قوات سوريا الديمقراطية باستهداف جوي تركي في المالكية/ديريك

محافظة الحسكة: قتل قيادي في قوات سوريا الديمقراطية، باستهداف طائرة مسيرة تركية قبل قليل، حيث جرى استهدافه أثناء خروجه من منزله في ساحة آزادي بالمالكية/ ديريك في ريف الحسكة، ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية، ويشار إلى أن القيادي عمل كمنسق مع قوات التحالف الدولي وسبق وتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة من قبل طائرة مسيرة تركية استهدفته سابقا.

كما أصيب في هذا الاستهداف طفل وسيدة بجراح متفاوتة، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبذلك، يرتفع إلى 92 تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” لشمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل 77 شخص، بالإضافة لإصابة أكثر من 84 شخص بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– 16 مدنيين بينهم طفل ومواطنتين، و3 من الكوادر المدنية بالإدارة الذاتية من ضمنهم امرأة.

– 58 من القوات العسكرية العاملة ضمن مناطق الإدارة الذاتية بينهم قيادي.

– 3 من قوات النظام.

وتوزعت الاستهدافات على النحو الآتي:

– 60 استهداف على الحسكة أسفرت عن مقتل 13 من المدنيين بينهم طفل و3 سيدات، و34 قتلى عسكريين بينهم قيادي.

– 3 استهدافات على الرقة، لم تسفر عن قتلى.

– 29 استهداف في ريف حلب أسفرت عن مقتل 3 من المدنيين، و3 من قوات النظام، و24 من العسكريين.