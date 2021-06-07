عناصر “الجندرما” التركية يقتلون شابًا من أبناء ريف إدلب عند الحدود مع لواء اسكندرون

عناصر “الجندرما” التركية يقتلون شابًا من أبناء ريف إدلب عند الحدود مع لواء اسكندرون

محافظة إدلب: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد شاب من أبناء قرية زرزور بريف جسر الشغور الشمالي غربي إدلب، برصاص حرس الحدود التركي “الجندرما”، أثناء محاولته الدخول إلى تركيا من جهة ريف إدلب الغربي، عند الحدود مع لواء اسكندرون.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات “الجندرما” منذ انطلاق الثورة السورية إلى 476 مدني، من بينهم 86 طفلاً دون الثامنة عشر، و 45 مواطنة فوق سن الـ18.