عناصر “السلطان مراد” يدخلون قرية عند “الخط الفاصل” في ريف تل تمر ويسرقون ممتلكات المواطنين فيها

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول مجموعة عناصر من فصيل السلطان مراد الموالي لتركيا إلى قرية ريحانية في ريف تل تمر على الطريق الدولي الحسكة-حلب، وسرقوا منازل القرية وأثاثاتها، شملت شبابيك وأبواب وخزانات المياه من على أسطح المنازل.

وتقع القرية على الخط الفاصل بين مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا ومناطق نفوذ “قسد”.

وتواصل الفصائل الموالية لتركيا سرقتها لأملاك المواطنين في مناطق “نبع السلام”، وسط صمت القوات التركية.

وكان المرصد السوري رصد عمليات سرقة للممتلكات العامة والخاصة في القرى والبلدات كقرية مريكس في ريف الحسكة، حيث سرقت الفصائل الموالية لتركيا الكابلات الكهربائية وخلعوا الأبواب والشبابيك وخزانات المياه، تزامنا مع وصول عناصر جديدة إلى القرية، ومغادرة قسم من العناصر القديمة.

وكان أهالي قرية دبس الواقعة ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف تل تمر الغربي، اعترضوا مجموعة لصوص من عناصر الشرطة العسكرية وعناصر الفصائل الموالية لتركيا، أثناء محاولتهم سرقة ممتلكات الأهالي في القرية.