عناصر الفصائل الموالية لتركيا يختطفون مواطنا وابنه في ريف رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” 

اختطف عناصر الفصائل الموالية لتركيا، أمس، مواطنا وابنه وهم من أبناء قرية أم حرملة الواقعة قرب نقاط التماس بين الفصائل الموالية لتركيا و”قسد”.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن عناصر الفصائل اقتادوهما إلى سجن أم عشبة ضمن مناطق نبع السلام، واتهمتهما الفصائل الموالية لتركيا بانتمائهما للأحزاب الكردية، دون معرفة الأسباب الحقيقية للاعتقال.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، أمس، بأن مسلحين من فصيل “أحرار الشرقية” الموالي لتركيا، اعتقلوا شيخ عشيرة “البوعساف” من قرية “المنكلي” الواقعة في ريف تل أبيض الغربي ضمن مناطق “نبع السلام”، واقتادوه إلى جهة مجهولة، دون معرفة الأسباب.

والجدير ذكره أن شيخ عشيرة “البوعساف” يعاني من أمراض مزمنة.