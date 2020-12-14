عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” يبلغون عمال “الحراقات البدائية” في ريف دير الزور بوجوب دفع “الزكاة” بالدولار الأمريكي

محافظة دير الزور -المرصد السوري لحقوق الإنسان: أبلغ عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية”، صباح اليوم، العاملين في الحراقات البِدائية لتكرير النفط في بلدة الطيانة بريف دير الزور، بوجوب دفع “الزكاة” لـ”الدولة الإسلامية” بالدولار الأمريكي، وأمروا العاملين بجمع “الزكاة” لِتسليمها لهم بعد يومين، وانصرف عناصر التنظيم بسيارتهم التي كانوا يستقلونها.

وكان مسلحون مجهولون أطلقوا النار على منزل مواطن في مدينة البصيرة شرقي دير الزور،أمس، ثم لاذوا بالفرار على دراجاتهم النارية إلى جهة مجهولة، دون وقوع إصابات.

وفي سياق ذلك، طوقت قوات سوريا الديمقراطية، الحي الذي يتواجد به المنزل المستهدف، وتجولوا في أحياء المدينة.

والجدير بالذكر أن منزل المواطن تعرض لإطلاق النار 4 مرات، بعد أن طالبه عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بدفع “الزكاة”.

على صعيد متصل، هدد مجهولون مواطناً يملك محلاً لتجهيز العرائس، في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي بالقتل في حال عدم دفع “الزكاة” لـ”الدولة الإسلامية”.

كما أحرق مجهولون سيارة مدنية يملكها عنصر في صفوف “قسد”، بعد أن ركنها في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

وكانت مصادر السوري لحقوق الإنسان قد أفادت، بأن رجل اعتلى منبر مسجد الصفا بمدينة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي، وذلك عقب انتهاء صلاة الجمعة الفائتة، وطالب الأهالي بعدم دفع مبالغ مالية للأشخاص الذين يطلبون منهم دفع “الزكاة” على أنهم من تنظيم “الدولة الإسلامية”، ووجه الرجل التهمة لقوات سوريا الديمقراطية بأنها هي التي تغض النظر عنهم و كأن الأمر لا يعنيهم “على حد وصفه”، يأتي ذلك في ظل تصاعد حالات طلب مبالغ مالية من الأهالي في مدينة البصيرة والمناطق المحيطة بها من أشخاص يدعون أنهم من تنظيم “الدولة الإسلامية”.