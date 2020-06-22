عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” ينفذون عصيانا داخل سجن في ريف دير الزور.. و”قسد” تعزز تواجدها في المنطقة 

أفادت مصادر المرصد السوري، بأن سجناء من تنظيم “الدولة الإسلامية” نفذوا عصيانا في سجن الكسرة في ريف دير الزور الغربي، عصر اليوم، حيث طالبوا بتحسين أوضاعهم ومحاكماتهم، في حين تدخلت قوات الكوماندوس التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وفرضت طوقا أمنيا حول السجن، وتمكنت من إنهاء العصيان في السجن.

كما سيرت “قسد” دوريات عسكرية مكثفة في المنطقة المحيطة، وعززت السجن بقوات إضافية من قوى الأمن الداخلي.

وأشارت مصادر المرصد السوري، في 22 أيار الفائت، بأن مساجين من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” ينفذون عصيانا داخل سجن الطبقة المحيط في موقع الاشتباكات، حيث تمكنت “قسد” من انهائه وصد هجوم لتنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث اشتبكت المجموعات عند دوار العجزاوي في مدينة الطبقة.

كما أفشلت “الأسايش” مدعومة بعناصر من “قسد” هجوم العناصر عند دوار العلم والسجن الذي يحتوي على مساجين من عناصر التنظيم.