عناصر حاجز يتبع لـ”الفيلق الخامس” المدعوم روسيًا يقتلون شاب مختل عقليا شرقي درعا

محافظة درعا: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان من الجنوب السوري، بأن عناصر حاجز يتبع لـ”الفيلق الخامس” المدعوم روسيًا، على أطراف بلدة خربا شرقي درعا، أطلقوا النار على شاب مختل عقليا كان قرب الحاجز التابع لهم، وأردوه قتيلًا، دون معرفة أسباب ودوافع القتل.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1118 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 764، وهم: 218 مدنيًا بينهم 13 مواطنة، و22 طفل، إضافة إلى 354 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 136 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و26 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 31 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.