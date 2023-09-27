عناصر دورية تابعة للمخابرات الجوية تقتل شاباً وتعتقل جريح برفقته على طريق المسيفرة- الغارية الشرقية

محافظة درعا: استهدفت دورية عسكرية تابعة للمخابرات الجوية للنظام بالرصاص المباشر، شاباً ينحدر من بلدة اللجاة ما أدى لمقتله، وذلك على طريق المسيفرة – الغارية الشرقية بريف درعا، بينما اعتقل عناصر دورية ذاتها شاب كان برفقته من أنباء عشائر مدينة طفس بعد إصابته، حيث جرى اقتياده إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 387 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 310 شخصا، هم:

-105 مدني بينهم 6 سيدات و5 أطفال

– 25 من المتهمين بترويج المخدرات.

– 139 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

– 19 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 8 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.