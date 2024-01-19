عناصر دورية مشتركة بين قوات “التحالف الدولي” و”قسد” يعتقلون أحد وجهاء الشحيل بريف دير الزور

محافظة دير الزور: داهم عناصر دورية عسكرية مشتركة بين قوات “التحالف الدولي” و”قسد”، منزلاً لأحد وجهاء مدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي واعتقلوه في المدينة ذاتها دون معرفة التهم الموجهة إليه واقتادوه إلى أحد الأفرع الأمنية.

وأشار المرصد السوري في 5 كانون الثاني الجاري إلى اعتقال 9 أشخاص من المسلحين المحليين، في عملية أمنية، نفذتها قوات سوريا الديمقراطية، في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، بتهمة التعامل مع النظام، جرى اقتيادهم إلى مركز أمني تابع لـ “قسد”، دون معرفة مصيرهم.