عناصر شعبة المخابرات العسكرية يداهمون منازل المواطنين في أم ولد ويعتقلون 3 مدنيين

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: داهم عناصر شعبة المخابرات العسكرية مع مجموعة من المقاتلين السابقين في الفصائل المعارضة الذين انخرطوا في صفوف شعبة المخابرات العسكرية بعد التسويات، منازل المدنيين في بلدة أم ولد في ريف درعا، واعتقلوا 3 مدنيين من البلدة، واقتادوهم إلى المراكز الأمنية.

وكان المرصد السوري رصد، أمس، اغتيال مسلحون مجهولون بالرصاص ناشطا مدنيا في حي طريق السد بدرعا المحطة.

كما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حزيران الفائت، محاولة اغتيال ناشط مدني معارض لقوات النظام والميليشيات الإيرانية، حيث استهدفه مسلحون مجهولون أمام منزله في قرية أم ولد في ريف درعا.