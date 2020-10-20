عناصر شعبة المخابرات العسكرية يعتقلون عنصراً سابقاً في الفصائل المعارضة بمحافظة درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اعتقل عناصر شعبة المخابرات العسكرية، عنصراً سابقاً في فصائل درعا المعارضة للنظام، في درعا البلد، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

على صعيد متصل، أصيب شاب بجروح بليغة، نتيجة رصاص عشوائي في درعا البلد.

كما دوى انفجار مجهول في مدينة داعل بريف درعا، دون ورود معلومات إضافية.

وتعرض قيادي سابق بفصيل “شباب السنة”، يعمل حالياً ضمن “الفيلق الخامس” الموالي لروسيا، لمحاولة اغتيال عبر استهدافه من قِبل مسلحين مجهولين أثناء قيادته سيارته، في بلدة انخل شمالي درعا.