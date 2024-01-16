عناصر فصيل “العمشات” يعتدون بالضرب على مواطن لعدم دفعه إتاوة مالية.. والشرطة المدنية تعتقل مواطن آخر بريف عفرين

محافظة حلب: أقدم عناصر دورية تابعة للشرطة المدنية خلال الأيام القليلة الفائتة على اعتقال مواطن من أهالي قرية آنقله التابعة لناحية شيخ الحديد بريف مدينة عفرين، وذلك أثناء توجهه إلى عفرين، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة.

وعلى صعيد متصل، تعرض مواطن من أهالي قرية قرزيحل بناحية شيراوا بريف عفرين للضرب والتعذيب، بسبب رفضه دفع إتاوة مالية لفصيل فرقة “السلطان سليمان شاه” وتقدر قيمتها 5 آلاف دولار أمريكي، في حين جرى نقل المواطن إلى إحدى مشافي عفرين لإصابته برضوض في مختلف أنحاء جسده.

وفي 14 كانون الثاني الجاري، أقدم عناصر فصيل “السلطان سليمان شاه” المعروف بـ “العمشات” على اعتقال عدد من المواطنين من أهالي قرية قرزيحل التابعة لناحية شيراوا في ريف عفرين، حيث جرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة، مع إعطاء مهلة لمختار القرية بدفع إتاوة مالية قدرها 5000 دولار أمريكي لقاء الإفراج عنهم، وجاء ذلك بعد امتناع أهالي القرية عن دفع إتاوة مالية لموسم الزيتون لصالح فصيل “العمشات”، بينما لا يزال مصيرهم مجهولاً.