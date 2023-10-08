عناصر “قسد” يتمركزون بمدرسة أبو حمام.. والأهالي يطالبون بإفراغها

محافظة دير الزور: تجمع عدد من الأهالي والطلاب أمام مدرسة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي التي يتخذها عناصر “قسد” مقرا عسكريا في بلدة ابو حمام، مطالبين العناصر بإفراغ المدرسة ليتمكنوا من متابعة دراستهم وتحصيلهم العلمي، على إثرها قام بعض العناصر المتواجدين في المدرسة بإطلاق الرصاص في الهواء لتفريق المحتجين، دون ورود معلومات عن أي اعتقالات طالت أحدا منهم.

وأشار المرصد السوري في 4 أيار الفائت إلى تجديد عدد من المعلمين في بلدات الحمام والكشكية وغرانيج الواقعة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بريف دير الزور الشرقي، احتجاجهم بسبب تردي الواقع التعليمي في المنطقة، ولمطالبة “الإدارة الذاتية” بتحسينه والتحذير من وصول العملية التعليمية في المنطقة إلى مرحلة متدهورة جداً بسبب غياب دور “الإدارة الذاتية”، ونتيجة غياب الدعم عن القطاع التعليمي.